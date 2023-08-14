Исторические узы братства Узбекистана и Азербайджана продолжаются и в наши дни

Взаимоотношения узбекского и азербайджанского народов, отличающиеся особой теплотой и близостью, черпающих энергию из общих исторических и культурных составляющих, идентичных этнических и лингвистических корней, единой религии и традиций уходят своими корнями вглубь веков.

Ещё в V-IV тысячелетиях до н.э. в развитии народов Узбекистана и Азербайджана наблюдалась схожесть и параллельность, отражённая в социально-экономической жизни.

Началом прямых исторических связей между узбекскими и азербайджанским народами можно считать IХ–VII века до н.э. В это время киммеро-скифо-сакские племена, двигаясь от Алтая, частично осели на территории нынешнего Узбекистана, затем, продолжив движение, проникли на территорию нынешнего Азербайджана.

В своё время территории обоих государств были объединены Ахеменидской империей и государством Александра Македонского.

Великий Шелковый путь также внёс свою бесценную лепту в культурный и торгово-экономический обмен между двумя народами.

Во времена возвышения Тюркского каганата в Центральную Азию и на Кавказ стали проникать тюркские племена, что способствовало первой волне тюркизации двух регионов.

К середине VII века арабы присоединяют в свой состав территорию нынешнего Азербайджана, а к началу VIII века – территорию нынешнего Узбекистана. Арабское вторжение способствовало распространению ислама, а также сыграло определенную положительную роль в развитии производительных сил: росту городов; расширению масштабов торговли (в том числе караванной) и ремесленного производства; усилению обмена между городским и сельским населением, между земледельцами и кочевниками.

В XI–XII веках народы Узбекистана и Азербайджана были объединены в единое государство огузов-сельджуков. Завоевательные походы Сельджуков внесли значительный вклад в изменение демографической картины покоренных стран, способствовавший их полной тюркизации.

Узбекско-азербайджанские отношения продолжали развиваться и в период возвышения Хорезмшахов-Ануштегинидов. Целесообразно отметить, что к середине XII века государство Ануштегинидов (1077–1220) было связано стратегическими взаимоотношениями с государством Ширваншахов (861–1538). Хорезмшахи опирались на Ширван, рассматривая его в качестве своего военного союзника. Несмотря, на тот факт, что между государствами находилось море, это не мешало им налаживать торговые, политические, военные и культурные связи.

Взаимоотношения двух народов продолжились и в XIV столетии. Так, Амир Темур (1336-1405) поддержал Ширваншаха Ибрагима I (1382–1417) в борьбе с ханом Золотой Орды Тохтамышем, помог укрепить сооружения Дербента. В свою очередь, Ибрагим I принял участие в походе Темура против Тохтамыша в 1395 году, в битве на реке Терек, а также в походе на Османскую империю в 1402 году.

Двустороннее взаимодействие получило своё развитие и в последующие эпохи. Особенно ярко это проявилось во взаимоотношениях темурида - Шахруха (1377–1447) и сына ширваншаха Ибрагима I - Халилуллаха (1417–1465). Эти взаимоотношения переросли в родственный союз. Халилуллах взял в жёны дочь Мирзы Абу Бакра, сына Мираншаха и внука Темура.

Братские отношения между Сефевидами и Бабуридами также способствовали укреплению узбекско-азербайджанских связей. Основоположник нового азербайджанского государства Сефевидов - Шах Исмаил I (1501–1524) выступил на стороне Бабура в противостоянии последнего с Шейбаниханом (1451-1510). Противостояние окончилось гибелью Мухаммада Шейбани в 1510 году и занятием Бабуром самаркандского трона. Однако, непокорность населения Самарканда сподвигла Бабура навсегда покинуть родину и отправиться в Афганистан, а затем в Северную Индию, где он и основал государство Бабуридов (1526–1857).

Взаимоотношения между Сефевидами и Бабуридами оставались дружескими и в последующие годы. Так, во время бунта Шерхана (бывшего военачальника Бабура), возглавившего афганские войска в 1544 году против сына Бабура Хумаюна (1508-1556), наследник шаха Исмаила Тахмасб I (1524–1576) дал в помощь последнему 12-тысячное войско, при помощи которого Хумаюн разбил врагов и вернул свой трон.

Более пятисот лет тому назад Алишер Навои, выражая глубочайшую любовь к Низами Гянджеви и считая его своим учителем, называл гениального азербайджанского поэта и мыслителя царем поэтов и сравнивал его с бесценным жемчугом. Примечательно, что «Хамса» Низами оказалась плодотворной жанровой единицей для литературы стран Центральной Азии и породила творческое состязание художников слова не только своей эпохи, но и последующих поколений. В свою очередь великий азербайджанский поэт и мыслитель Мухаммад Физули, на бессмертные газели которого, исполняются десятки макомов, ставших духовным наследием узбекского народа, был глубоко воодушевлен творчеством великого Навои.

Тесные отношения между узбекским и азербайджанским народами продолжали крепнуть и в Советскую эпоху. Баку, рассматривался Москвой как образовательный, научный и культурный центр не только Кавказа, но и всех тюркских народностей, входивших в СССР. В результате Баку стал кузницей кадров для тюркских народов Союза, в особенности, для выходцев из Центральной Азии. Так выпускниками бакинских образовательных учреждений, в разные годы были: академик Вахид Захидов, Гайрати, Алим Ходжаев, Гамид Хакимов, Юсиф Лятифов, Ходжимурат Абдулла, Хады Зарифов, Шухрат, Сабир Рахимов, Халима Насырова, Сайфи Алимов, Назира Алиева, Зухур Кабулов, Сагдулла Джурабаев, Халима Ходжаева, Бобо Ходжаев, Карим Якубов.

В зарождении узбекского профессионального театра также велика заслуга азербайджанских преподавателей, а произведения классиков азербайджанской литературы долгое время не сходили со сцен узбекского театра, войдя в «золотой фонд» отечественного искусства.

Немаловажное значение в укреплении узбекско-азербайджанских отношений сыграли и личные дружеские взаимоотношения между Шарафом Рашидовым и Гейдаром Алиевым, благодаря чему, узы братства поднялись на качественно новый уровень, и отразились в организации всевозможных двусторонних культурных и социально-экономических мероприятиях той эпохи.

Двустороннее сотрудничество нашло свое логическое продолжение и в период независимого развития государств, когда Гейдар Алиев и Ислам Каримов предприняли шаги к закреплению плодотворного диалога, венцом которого стало установление 2 октября 1995 года дипломатических отношения между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой.

С целью активизации межгосударственного диалога и закладки правовых основ сотрудничества, были открыты посольства двух стран. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан было открыто в июне 1997 года, в ходе официального визита Гейдара Алиева, а в июле 1998 года открылось Посольство Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике. С тех пор между государствами наблюдается естественное стремление к закладыванию правового, экономического и культурного фундамента двусторонних контактов и отношений.

Однако, взаимоотношения Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева, подняли узбекско-азербайджанские отношения на невиданный доселе уровень, создали площадку для подлинно конструктивных взаимоотношений, охватывающих широкий спектр и всю многогранность двустороннего взаимодействия.

Знаменательным событием в истории узбекско-азербайджанских взаимоотношений стал визит 14-15 октября 2019 года Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Баку, с целью участия в седьмом саммите Организации тюркских государств.

В формате двусторонней встречи, стороны обсудили актуальные вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и определили первоочередные задачи на перспективу. Особое внимание было уделено налаживанию деловых контактов на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана, а также развитию кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и других ключевых отраслях.

Достигнута договоренность об активизации деятельности совместной межправительственной комиссии и организации взаимных визитов делегаций регионов двух стран.

В завершение встречи лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему укреплению узбекско-азербайджанских отношений многовековой дружбы и стратегического партнёрства.

Новую веху в двусторонних отношениях по праву открыл государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан, состоявшийся 21-22 июня 2022 года.

Визит начался с открытия в Ташкенте обновленной улицы имени Гейдара Алиева, сквера и памятного барельефа. В торжественной церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В узком формате, Главы государств обменялись мнениями о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских многоплановых отношений стратегического партнёрства.

Отмечались также достигнутые совместные проекты, отражающие экономические вопросы Узбекистана и Азербайджана, в частности: Договоренность о создании совместного Инвестиционного фонда в целях выработки и продвижения перспективных проектов кооперации в наших странах; осуществление совместных проектов в свободных экономических зонах, расположенных на территории двух стран, для экспорта продукции на рынки третьих стран.

Действенным механизмом в осуществлении этих совместных проектов остается железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, по повышению эффективности которой были также достигнуты договоренности. Результатом предпринятых мер, является специально созданная рабочая группа под руководством министров транспорта, способствующая своевременному устранению препятствий на пути двусторонней торговли и транзита товаров.

Еще одной перспективной сферой двустороннего сотрудничества выступает сельское хозяйство. Указывая на имеющиеся здесь возможности, профильным министрам было поручено согласовать «дорожную карту» по созданию кластера производства шелка, продвижению проектов в области хлопководства, внедрению инновационных разработок.

Подчёркивалось, что в расширении многопланового сотрудничества играют важную роль прямые межрегиональные связи. Стороны условились, что в ближайшее время столицы и крупные города двух стран установят партнёрские отношения. Шавкат Мирзиёев предложил провести в Ташкенте первый Форум регионов и выставку их промышленного потенциала, прошедших в феврале текущего года.

Отмечалось, что расширение сотрудничества в области туризма также послужит дальнейшему укреплению деловых и гуманитарных связей. Президентами поддержано принятие отдельной программы и проведение совместной туристской ярмарки.

Главным и основополагающим документом, подписанным, в результате переговоров между Президентами Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым стала – «Декларация об углублении стратегического партнёрства и наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой».

Документ носит всеобъемлющий характер и охватывает около 40 направлений взаимодействия двух государств, предусматривающих расширение торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, эффективное использование транспортно-транзитного потенциала.

Также в присутствии глав государств были подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран, охватывающих широкий профиль взаимодействия: от промышленной кооперации до военно-технического сотрудничества. Несомненно, подписанные соглашения способствуют доведению состояния взаимного товарооборота до отметки 1 млрд долларов, в течение следующих пяти лет.

Глубоко символично, что 1-2 марта 2023 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Баку, по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения.

В своей речи, Президент Узбекистана подчеркнул, что: «В последние годы человечество, помимо борьбы с пандемией, также сталкивается с губительными последствиями изменения климата, природных бедствий и техногенных катастроф. Их масштабы растут и представляют серьезную угрозу безопасности и устойчивому развитию не только отдельных государств, но и целых регионов».

В связи с этим, главой нашего государства была высказана мысль по созданию в Узбекистане международной структуры по изучению и мониторингу природных бедствий.

Таким образом, узбекско-азербайджанские отношения практически с первых же дней достижения республиками государственной независимости находились на достаточно высоком уровне. В последующие годы Руководства Узбекистана и Азербайджана всячески дополняли и расширяли это взаимодействие, наполняя его духом братства и дружбы.

Благодаря мудрой и дальновидной политике Президентов Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева узбекско-азербайджанские взаимоотношения достигли качественно нового уровня, затрагивающего широкий спектр многогранного сотрудничества.

Азер Адыгезалов, доктор философии (PhD) по историческим наукам, главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии