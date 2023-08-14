Община Западного Азербайджана направила обращения в Human Rights Watch и Amnesty International (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана направила письма в организации Human Rights Watch и Amnesty International с просьбой принять участие в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев в результате проведения Арменией этнических чисток и вследствие недопущения ею возвращения изгнанных азербайджанцев на родные земли, сообщает в понедельник Trend.

"Насильственное изгнание азербайджанского населения из Армении, ущерб, нанесенный принципам человеческого достоинства и равенства, противоречащие международным конвенциям и договорам, привел к многочисленным и грубым нарушениям прав человека. Армения провела этнические чистки против проживавших там азербайджанцев, совершая убийства, террор, запугивая их, незаконно захватывая их имущество, проводя систематическую пропагандистскую и дегуманизационную кампанию, ограничивая их свободу передвижения и доступ к ресурсам. Армянские власти также разрушили кладбища, религиозные, культурные и исторические памятники азербайджанцев. Правительство Армении, совершая эти действия, не только физически вытеснило азербайджанцев, но и попыталось стереть их следы как этноса с этих земель. В результате этнических чисток, проведенных Арменией против азербайджанцев в 1987-1991 годах, сегодня в этой стране не осталось ни одного азербайджанца", - говорится в обращении.

Община отмечает, что отказ Армении в связи с правом на возвращение сотен тысяч изгнанных азербайджанцев еще больше усугубляет их страдания. Армения, несмотря на неоднократные призывы, категорически отказывается даже начать с ними диалог по вопросам их прав, и продолжает демонстрировать деструктивный подход, несмотря на заявление, что требование о праве на возвращение не должно быть расценено как ущемление территориальной целостности Армении.

"Насильственное изгнание азербайджанского населения из Армении является грубым нарушением многочисленных фундаментальных принципов прав человека и международных конвенций. Массовые убийства, запугивание, проведение этнических чисток с пропагандой ненависти и отрицание права на возвращение привели к бесконечным человеческим страданиям и глубокой несправедливости. Действия Армении полностью противоречат принципам равенства, недопущения дискриминации, принципам человеческого достоинства, закрепленным во Всеобщей Декларации прав человека, Международном пакте “О гражданских и политических правах”, Конвенции “Об отмене всех форм расовой дискриминации” и других международных документах. Срочное и решительное международное вмешательство необходимо для устранения этих глубоких нарушений, восстановления прав пострадавшего населения и подтверждения приверженности правам человека, справедливости и равенству. Несомненно, обеспечение права на возвращение должно быть в центре международных усилий по восстановлению справедливости, достижению мира и примирения. Принимая во внимание серьезность и масштабы этих нарушений, а также предстоящие задачи, в соответствии с миссией ваших организаций и сложившейся практикой, мы просим вас срочно принять следующие меры:

- документация: мы просим вас оказать профессиональную помощь в сборе и документировании доказательств нарушений прав человека, связанных с насильственным выселением азербайджанцев из Армении, включая показания свидетелей, фотографии, видеоматериалы и другие документы;

- доступность, мониторинг и отчетность: просим ваши организации направить в Армению исследовательскую миссию для обеспечения постоянного контроля за общей ситуацией, а также ситуацией, связанной с безопасным и достойным возвращением изгнанных азербайджанцев, сбора доказательств этнических чисток против азербайджанцев, в том числе разрушения и осквернения памятников культуры в соответствующих районах Армении.

- просвещение: просим вас повысить осведомленность об этнических чистках, совершенных в отношении азербайджанцев в Армении, посредством собственных отчетов, публикаций и сотрудничества со СМИ. Это помогло бы информировать международную общественность о жестокостях, совершенных Арменией, а также о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в обращении.

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