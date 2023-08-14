Община Западного Азербайджана направила обращения в Human Rights Watch и Amnesty International (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана направила письма в организации Human Rights Watch и Amnesty International с просьбой принять участие в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев в результате проведения Арменией этнических чисток и вследствие недопущения ею возвращения изгнанных азербайджанцев на родные земли, сообщает в понедельник Trend.

"Насильственное изгнание азербайджанского населения из Армении, ущерб, нанесенный принципам человеческого достоинства и равенства, противоречащие международным конвенциям и договорам, привел к многочисленным и грубым нарушениям прав человека. Армения провела этнические чистки против проживавших там азербайджанцев, совершая убийства, террор, запугивая их, незаконно захватывая их имущество, проводя систематическую пропагандистскую и дегуманизационную кампанию, ограничивая их свободу передвижения и доступ к ресурсам. Армянские власти также разрушили кладбища, религиозные, культурные и исторические памятники азербайджанцев. Правительство Армении, совершая эти действия, не только физически вытеснило азербайджанцев, но и попыталось стереть их следы как этноса с этих земель. В результате этнических чисток, проведенных Арменией против азербайджанцев в 1987-1991 годах, сегодня в этой стране не осталось ни одного азербайджанца", - говорится в обращении.

Община отмечает, что отказ Армении в связи с правом на возвращение сотен тысяч изгнанных азербайджанцев еще больше усугубляет их страдания. Армения, несмотря на неоднократные призывы, категорически отказывается даже начать с ними диалог по вопросам их прав, и продолжает демонстрировать деструктивный подход, несмотря на заявление, что требование о праве на возвращение не должно быть расценено как ущемление территориальной целостности Армении.

"Насильственное изгнание азербайджанского населения из Армении является грубым нарушением многочисленных фундаментальных принципов прав человека и международных конвенций. Массовые убийства, запугивание, проведение этнических чисток с пропагандой ненависти и отрицание права на возвращение привели к бесконечным человеческим страданиям и глубокой несправедливости. Действия Армении полностью противоречат принципам равенства, недопущения дискриминации, принципам человеческого достоинства, закрепленным во Всеобщей Декларации прав человека, Международном пакте “О гражданских и политических правах”, Конвенции “Об отмене всех форм расовой дискриминации” и других международных документах. Срочное и решительное международное вмешательство необходимо для устранения этих глубоких нарушений, восстановления прав пострадавшего населения и подтверждения приверженности правам человека, справедливости и равенству. Несомненно, обеспечение права на возвращение должно быть в центре международных усилий по восстановлению справедливости, достижению мира и примирения. Принимая во внимание серьезность и масштабы этих нарушений, а также предстоящие задачи, в соответствии с миссией ваших организаций и сложившейся практикой, мы просим вас срочно принять следующие меры:

- документация: мы просим вас оказать профессиональную помощь в сборе и документировании доказательств нарушений прав человека, связанных с насильственным выселением азербайджанцев из Армении, включая показания свидетелей, фотографии, видеоматериалы и другие документы;

- доступность, мониторинг и отчетность: просим ваши организации направить в Армению исследовательскую миссию для обеспечения постоянного контроля за общей ситуацией, а также ситуацией, связанной с безопасным и достойным возвращением изгнанных азербайджанцев, сбора доказательств этнических чисток против азербайджанцев, в том числе разрушения и осквернения памятников культуры в соответствующих районах Армении;

- просвещение: просим вас повысить осведомленность об этнических чистках, совершенных в отношении азербайджанцев в Армении, посредством собственных отчетов, публикаций и сотрудничества со СМИ. Это помогло бы информировать международную общественность о жестокостях, совершенных Арменией, а также о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права;

- общественные кампании: просим ваши организации начать общественные кампании по мобилизации общественного мнения и поддержке в связи с этнической чисткой азербайджанцев в Армении и в связи с настойчивым отказом Армении предоставить им возможность вернуться в свои дома;

- общественная защита: просим вас использовать свой авторитет и возможности влияния для защиты прав азербайджанцев, изгнанных из Армении. Это может включать взаимодействие с правительствами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами для защиты прав изгнанных азербайджанцев и обеспечения их безопасного и достойного возвращения;

- давление на правительство Армении: ваши организации могут помочь в решении этой проблемы с правами человека, информируя правительства и международные организации, чтобы они заняли жесткую позицию против этнических чисток, совершенных Арменией, и использовали дипломатические, экономические и политические инструменты для решения вопроса о возвращении азербайджанцев. Меры такого рода включают призыв к правительствам ввести санкции, эмбарго и другие меры против Армении.

Правовые меры: просим вас помочь нашей организации в обеспечении ответа перед судом путем расследования, уголовного преследования лиц и групп, ответственных за этническую чистку азербайджанцев в Армении, и препятствующих их праву на возвращение туда. Это может включать в себя сотрудничество с соответствующими международными агентствами и поощрение правительств к принятию юридических мер против преступников.

Поддержка жертв: ваши организации могут помочь жертвам этнических чисток в Армении рассказать свою историю и защитить их право на справедливость. Эта поддержка поможет тем, кто страдает от правонарушений, совершенных Арменией.

Мы также приглашаем представителей ваших организаций посетить нашу Общину и изучить возможности для начала сотрудничества, которое позволит нам работать вместе в направлении более справедливого будущего. Мы верим, что ваше вмешательство сыграет важную роль в устранении несправедливости, которой подверглись изгнанные из Армении азербайджанцы, и восстановлении их нарушенных прав", - говорится в обращении.