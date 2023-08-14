Минобороны Азербайджана об активности незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что наблюдается укрепление боевых позиций с точки зрения личного состава и вооружения, а также подготовка новых рубежей обороны, рытье окопов, установка фортификационных сооружений и минирование территории со стороны армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении.

"Кроме того, стали известны факты размещения членами армянских незаконных военных формирований боевой техники различного назначения, в частности средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в нескольких населенных пунктах Карабахского экономического района Азербайджана, массового вооружения гражданского населения. Огневые позиции во многих случаях создаются вблизи жилых домов. Несмотря на то, что азербайджанская сторона через российский миротворческий контингент неоднократно обращалась к армянской стороне с требованием прекратить указанную деятельность, наблюдается еще большая активизация незаконных армянских вооруженных формирований и то, что они готовятся к новым провокациям путем проведения интенсивных мероприятий по боевой подготовке. Учитывая, что подобные противоправные и подстрекательские действия привели к росту напряженности в регионе, заявляем, что вся ответственность за любые инциденты, которые могут произойти, ложится исключительно на военно-политическое руководство Армении", - говорится в сообщении.