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Продвижение Испанией незаконного армянского сепаратистского режима на суверенной территории Азербайджана абсолютно неприемлемо - Айхан Гаджизаде

Политика Материалы 14 августа 2023 23:29 (UTC +04:00)
Продвижение Испанией незаконного армянского сепаратистского режима на суверенной территории Азербайджана абсолютно неприемлемо - Айхан Гаджизаде

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Продвижение Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, недопустимо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на публикацию Главы пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизадев в X (Twitter).

«Странно видеть, как страна борется с сепаратизмом на своей территории, поддерживая сепаратизм в других странах. Продвижение Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлемо. Мы решительно осуждаем такой неконструктивный подход», - говорится в публикации.

Посольство Испании в России объявило об оказании помощи армянским сепаратистам в Карабахе.

Посольство Испании в публикации в X (Twitter) заявило, что будет оказана финансовая и социальная поддержка 250 семьям.

Более того, в публикации госведомство использовало так называемый «флаг» карабахских сепаратистов.

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