Община Западного Азербайджана осудила отсутствие реакции ЕС на ее призывы

БАКУ /Trend/ - 14 августа 2023 года миссия Европейского союза (ЕС) в Армении в качестве реакции на заявление МИД Азербайджана о том, что Армения сосредоточила вооруженные силы и военную технику на условной границе сделала поспешное заявление, почти опередив МИД Армении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что те, кто в течение 30 лет "не видел" оккупации азербайджанских территорий, изгнания сотен тысяч азербайджанцев с родных земель, выстроились в очередь, чтобы помочь Армении, которая сейчас живет реваншистскими чувствами, и именно миссия ЕС стала рупором Армении.

Община Западного Азербайджана сообщает, что большинство территорий, патрулируемых миссией ЕС, часто смотрящей в сторону Азербайджана в бинокль, являются землями, где когда-то жили и откуда были насильственно изгнаны азербайджанцы.

Тот факт, что ЕС практически не реагирует на призывы Общины, свидетельствует о том, что ЕС демонстрирует иной подход к международному праву, человеческим ценностям и принципам.