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Община Западного Азербайджана осуждает позицию Испании, направленную против территориальной целостности Азербайджана

Политика Материалы 15 августа 2023 10:16 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана осуждает позицию Испании, направленную против территориальной целостности Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджанская решительно осуждает позицию Испании, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, поощряющую сепаратизм, и требует от официального Мадрида прекратить политику двойных стандартов и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Община призывает Испанию поддержать мирное, безопасное и достойное возвращение в свои дома азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении.

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