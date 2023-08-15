Община Западного Азербайджана осуждает позицию Испании, направленную против территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджанская решительно осуждает позицию Испании, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, поощряющую сепаратизм, и требует от официального Мадрида прекратить политику двойных стандартов и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Община призывает Испанию поддержать мирное, безопасное и достойное возвращение в свои дома азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении.