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В Азербайджане будет утвержден новый порядок госрегистрации лекарственных средств

Политика Материалы 15 августа 2023 14:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет утвержден новый порядок госрегистрации лекарственных средств

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о применении закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 979-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 6 февраля 2007 года № 528 "О применении закона Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах".

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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