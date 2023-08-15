В Азербайджане будет создана система электронных рецептов на лекарства

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане будет внедрена система, позволяющая выписывать рецепты на лекарства в электронном виде.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, министерство здравоохранения Азербайджана в четырехмесячный срок должно обеспечить подготовку клинических протоколов, их электронной базы с размещением на своей официальной интернет-странице, а также доступ к этой электронной базе всех медицинских учреждений, независимо от организационно-правовой и имущественной форм собственности, а также доступ к ней занимающихся частной медицинской деятельностью медицинских работников, имеющих право выписывать рецепты (врачей и фельдшеров медицинских пунктов).

В то же время министерству здравоохранения Азербайджана необходимо обеспечить внедрение предусмотренной этим законом формы рецепта, а также системы, позволяющей выписывать рецепты на лекарственные средства в электронном виде, обеспечить подключение к этой системе всех медицинских учреждений, независимо от организационно-правовой и имущественной форм собственности, а также осуществляющего частную медицинскую деятельность и имеющего право выписывать рецепты медицинского персонала (врачей и фельдшеров медицинских пунктов) с 1 января 2024 года.