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Минздрав Азербайджана подготовит перечень медицинских средств по степени риска

Политика Материалы 15 августа 2023 15:31 (UTC +04:00)
Минздрав Азербайджана подготовит перечень медицинских средств по степени риска

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения подготовит перечень медицинских средств с более высокой, высокой и (или) средней степенью риска.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, министерство здравоохранения Азербайджана должно в трехмесячный срок утвердить перечень медицинских средств с более высокой, высокой и (или) средней степенью риска и классификацию медицинских средств в зависимости от степени риска и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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