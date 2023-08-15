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В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)

Политика Материалы 15 августа 2023 15:21 (UTC +04:00)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, в настоящее время на территории, где обнаружено массовое захоронение, находятся сотрудники Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Отметим, что в июне было обнаружено массовое захоронение на территории Шушинской тюрьмы.

Кроме того, ранее массовые захоронения были обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение (ФОТО)
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