Обратившись в ООН, Армения пытается обмануть международную общественность - Афат Гасанова

БАКУ /Trend/ - Армения постоянно пытается ввести в заблуждение международную общественность, выставляя себя ни в чем не повинной, несчастной стороной. Настойчивое требование Армении в эти дни обсуждения ситуации в Карабахе в Совете Безопасности ООН с одной стороны, а с другой стороны, стягивание ею военной техники в регионе, является очередной коварной игрой Армении.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афат Гасанова.

Она отметила, что Армения пытается превратить Совет Безопасности ООН в политический инструмент.

"Армения и раньше пыталась выступать против Азербайджана в ряде международных организаций, но тщетно. Так, 12 июля Европейский суд по правам человека отклонил обращение Армении от 21 июня по иску против Азербайджана в связи с применением мер временного обеспечения. Европейский суд постановил, что требование Армении об упразднении пограничного пропускного пункта является необоснованным. Международный суд 6 июля 2023 года отклонил иск Армении о внесении изменений в Решение от 22 февраля 2023 года. Кроме того, 21 июня Европейский суд по правам человека отклонил требование Армении о введении временной обеспечительной меры против Азербайджана в связи с двумя задержанными армянскими военнослужащими, обвиняемыми в терроризме, незаконном пересечении государственной границы и других преступлениях. Как видно, неконструктивная позиция Армении не воспринимается международной общественностью. Во время 44-дневной войны Армения так же пыталась добиться принятия ООН резолюции против Азербайджана, что не увенчалось успехом. Все это показывает, что ложь армян больше нигде не проходит. Армения до сих пор не хочет это осознать. Армения должна понять, что оказание давления на Азербайджан невозможно, и мирный договор, предложенный Азербайджаном, является для нее самой большой уступкой, ее единственным выходом из сложившейся ситуации", - сказала Гасанова.