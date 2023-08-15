Министерство здравоохранения Азербайджана и TƏBİB наделены новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) смогут ввозить в Азербайджан лекарства в количестве, указанном в рецепте.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, ввозить в страну лекарственные средства, выписанные по утвержденному рецепту, не включенные в государственный реестр, оптовые фармацевтические предприятия, аптечные организации или Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями по заказу пациента могут только в количестве, указанном в рецепте.