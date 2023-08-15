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В Азербайджане вводится запрет на продажу лекарств, не включенных в государственный реестр

Политика Материалы 15 августа 2023 15:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане вводится запрет на продажу лекарств, не включенных в государственный реестр

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится запрет на продажу лекарств, не включенных в государственный реестр.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденный указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, на территории страны запрещается оптовая и розничная продажа лекарственных средств, не включенных в государственный реестр, за исключением лекарственных средств предназначенных для специфического лечения редких заболеваний, предусмотренных статьей 6.5.8 данного закона.

Кабинету министров поручено в четырехмесячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики правила государственной регистрации лекарственных и медицинских средств, а также лекарственных веществ, включение их в Государственный реестр и ведения Государственного реестра.

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