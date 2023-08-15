Армения пытается привлечь в Карабах третьи силы - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Всем известно, что Армения пытается шантажировать Азербайджан, и настойчиво требует обсуждения текущей ситуации в Карабахе в Совете Безопасности ООН, чтобы привлечь в Карабах третьи силы и препятствовать мирному процессу, расширяя географию напряженности.

Об этом сказал Trend во вторник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности, полковник Азер Гараев.

Он отметил, что Азербайджан предложил для армян, проживающих в Карабахе, дорогу Агдам-Ханкенди.

"Поначалу было достигнуто соглашение. На встрече при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля была достигнута договоренность о том, что дорога Агдам-Ханкенди будет использоваться для перевозки гуманитарных грузов.

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, пользуются этой дорогой, фактически эта дорога находится в рабочем состоянии. Однако армяне пытаются создать напряженность, отказываясь использовать эту дорогу. Их цель состоит в том, чтобы привлечь в Карабах миротворцев из европейских стран", - добавил Гараев.

Он подчеркнул, что Азербайджан предлагает эту дорогу армянским жителям Карабаха, но Армения по-прежнему отказывается от открытия Зангезурского коридора.

"Соглашение об этом также содержится и в трехстороннем заявлении. Как получается, что Армения сама требует открытия дороги, но сама отказывается от открытия Зангезурского коридора?! В Нахчыване в условиях блокады проживает более 400 тысяч человек, и причиной тому является Армения. Эта страна отказывается от открытия сухопутной дороги, связывающей Нахчыван с Азербайджаном. Так почему же об этом не говорят международные организации?!", - подытожил Гараев.