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Миссия ЕС опровергла абсурдные заявления Армянской стороны (ФОТО)

Политика Материалы 15 августа 2023 16:19 (UTC +04:00)
Миссия ЕС опровергла абсурдные заявления Армянской стороны (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Миссия ЕС в Ереване опровергла абсурдные заявления армянской стороны по поводу обстрела со стороны Азербайджана наблюдателей Европейского Союза на границе.

Как передает Trend, в публикации представительства ЕС в Армении на странице в X (Twitter) говорится, что ни один патрульный автомобиль мисии не подвергся обстрелу.

"Мы патрулируем вдоль приграничных районов и сообщаем в Брюссель о военных событиях, включая инциденты со стрельбой в нашей зоне ответственности", - говорится в публикации.

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Миссия ЕС опровергла абсурдные заявления Армянской стороны (ФОТО)
Миссия ЕС опровергла абсурдные заявления Армянской стороны (ФОТО)
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