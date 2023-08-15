С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека - Военная прокуратура Азербайджана (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - После 44-дневной Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены останки, принадлежащие более 480 лицам, и проведено около 300 судебно-медицинских экспертиз с целью их идентификации с лицами, пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом сказал во вторник Trend начальник отдела особых расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

"В настоящее время мы находимся на территории бывшей Шушинской тюрьмы, где в результате поисковых работ, проводимых с мая, обнаружены останки, принадлежащие как минимум 31 человеку. Предполагается, что эти останки принадлежат людям, которые были взяты в плен и заложники во время Первой Карабахской войны, и содержались здесь. Эти азербайджанцы были жестоко убиты и захоронены на территории тюрьмы”, - сказал он.

Отметим, что в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, на территории бывшей Шушинской тюрьмы были обнаружены останки 17 человек.

Напомним, что в июне там также было обнаружено массовое захоронение.

Кроме того, ранее массовые захоронения были обнаружены на территории освобожденных от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.