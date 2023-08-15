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Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызвана в МИД

Политика Материалы 15 августа 2023 17:17 (UTC +04:00)
Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызвана в МИД

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызвана в МИД страны.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в связи с распространением на странице министерства иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании в соцсети "X" информации провокационного характера в поддержку сепаратистского режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, в МИД Азербайджана была вызвана временный поверенный в делах Испании в стране Патрисия Серрано Санчес.

На встрече было подчеркнуто, что публикация испанского министерства, пропагандирующая незаконный сепаратистский режим, установленный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема, и было подчеркнуто, что этот шаг со стороны Испании, которая борется с сепаратизмом на своей территории, непонятен. Было отмечено, что этот неконструктивный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном.

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