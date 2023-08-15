Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызвана в МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызвана в МИД страны.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в связи с распространением на платформе социальных медиа “X” министерства иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания публикации провокационного характера в поддержку так называемого сепаратистского режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, в министерство иностранных дел Азербайджана была вызвана временный поверенный в делах Испании в стране Патрисия Серрано Санчес.



На встрече было подчеркнуто, что публикация министерства иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании в соцсети "X", пропагандирующая незаконный сепаратистский режим, установленный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема, и было выражено непонимание, что подобный шаг предпринят такой страной, как Испания, которая борется с сепаратизмом на своей территории. Было отмечено, что этот неконструктивный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном, сообщили в МИД.

Как отмечается, временный поверенный в делах Испании сказала, что ее страна последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики и что эта позиция не претерпела никаких изменений. Констатировав, что упомянутая публикация является технической ошибкой, испанский дипломат сообщила, что поэтому сразу после выражения Азербайджаном обеспокоенности данная публикация была удалена. В свою очередь азербайджанская сторона отметила важность принятия соответствующих мер для предотвращения повторения подобных случаев, говорится в сообщении.