Омбудсмен Азербайджана о массовом захоронении, обнаруженном в Шуше (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в освобожденном от оккупации городе Шуша обнаружено очередное массовое захоронение. В результате раскопок на территории бывшей Шушинской тюрьмы были найдены останки 17 человек, которые, судя по состоянию останков, были подвергнуты страшным пыткам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, одним из ужасающих фактов, касающихся массового захоронения, найденного в канализационном колодце бывшей Шушинской тюрьмы, является обнаружение гвоздей в останках шести человек, что свидетельствует о том, что эти люди подвергались страшным пыткам. В то же время в ходе осмотра останков установлено наличие следов от пуль, ударов тупыми и острыми предметами, а черепа находятся отдельно от тел.

"В годы армянской оккупации азербайджанские пленные и заложники подвергались пыткам на территории Шушинской тюрьмы, что подтверждается показаниями свидетелей. Человеческие останки были обнаружены на территории Шушинской тюрьмы и ранее, в июне. Эти факты являются еще одним подтверждением проводимой Арменией политики ненависти к азербайджанцам, ее беспощадного обращения с пленными и заложниками. К сожалению, из-за отсутствия международного давления и продолжающейся долгие годы безнаказанности Армения продолжает свою противоправную деятельность. Для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от своих ужасных деяний, она в настоящее время пытается выдвинуть ложные обвинения против Азербайджана", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что в целом на освобожденных территориях обнаружено множество массовых захоронений. Армянская сторона отказывается предоставлять информацию о других местах массовых захоронений. Несмотря на это, соответствующие структуры Азербайджана продолжают работу по их выявлению и проведению соответствующих экспертиз с целью выяснения судьбы почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой карабахской войны.

"Как омбудсмен Азербайджана я неоднократно поднимала перед международными организациями вопрос о судьбе наших пропавших без вести соотечественников, обращалась к ним по вопросу поддержки нашей страны в связи с этим, чтобы был положен конец многолетним страданиям семей пропавших без вести лиц. С учетом всего вышеизложенного, еще раз призываю международные организации отреагировать на эти факты, принять необходимые меры для предотвращения повторения преступлений на почве ненависти и призвать Армению предоставить информацию о пропавших без вести азербайджанцах", - сказала Сабина Алиева.

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.