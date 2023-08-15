Армения начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения совместно с представителями сепаратистского режима в Карабахе начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров

Как передает Trend, об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева под заголовком «Армения хочет сорвать мир на Южном Кавказе?», опубликованной в "The National Interest".

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что вместо кампаний и дипломатических игр Армения должна заняться мирными переговорами и нормализацией отношений с Азербайджаном.

"Более тридцати лет Армения удерживала под оккупацией около 20 процентов международно признанной суверенной территории Азербайджана. Около миллиона проживавших там азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, став вынужденными переселенцами внутри своей страны. После возвращения этих земель в результате 44-дневной войны в 2020 году выяснилось, что находящееся там государственное, частное, культурное и религиозное наследие Азербайджана было подвержено беспрецедентному разрушению. Один только Агдам — некогда один из крупнейших городов региона — был разрушен до такой степени, что теперь его называют «Хиросимой Кавказа». Было такое ощущение, что оккупанты стремились уничтожить все следы Азербайджана", - говорится в статье.

Гаджиев отмечает, что несмотря на то, что международное право, все страны мира и четыре отдельные резолюции Совета Безопасности ООН признают Карабах суверенной территорией Азербайджана, армянские политики на протяжении трех десятилетий тешили себя фантазиями на тему либо создания там независимой этнически армянской территории, либо объединения с Арменией путем присоединения этих захваченных земель.

"Если бы достичь мира было так просто... На самом же деле все слишком привычно — армянское руководство говорит о мире, между делом пытаясь выиграть время и проводя кампании по запутыванию ситуации. Поэтому было неудивительно, когда на этой неделе Армения вместе с подчиненным ей "руководством" сепаратистского режима в Карабахе начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров. Вся суть этого сепаратистского образования заключается в том, чтобы продолжать собственные фантазии, избегая жестких геополитических фактов", - говорится в статье.

Однако, как отмечается в статье, Азербайджан пригласил представителей армян, проживающих в его Карабахском регионе, к открытому и искреннему диалогу о реинтеграции. Азербайджан неоднократно заявлял, что права и безопасность армян Карабаха, а также их обязанности как этнического меньшинства региона будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией Азербайджана. Сюда же относится соблюдение их религиозных, языковых и муниципальных прав.

"Сейчас крайне важно, чтобы любой процесс реинтеграции включал демобилизацию и разоружение всех незаконных военных формирований, а также полный вывод остающихся в регионе элементов вооруженных сил Армении. С целью прекращения продолжавшихся даже во время мирных переговоров поставок оружия таким формированиям недавно на короткое время была закрыта Лачинская дорога, соединяющая Армению с Ханкенди. Сейчас она вновь открыта", - отметил Гаджиев.

В статье отмечается, что Азербайджан также предложил снабжение региона продовольствием и медикаментами по другой, более короткой дороге с гораздо большей пропускной способностью - более 17 тыс. автомобилей ежедневно. Возможность использования этого маршрута была признана Европейским союзом (ЕС) и Международном комитетом Красного Креста (МККК).

"Однако по непонятным причинам карабахские сепаратисты неоднократно отказывались от восстановленной четырехполосной дороги Агдам – Ханкенди. По приказу их "лидеров" дорога была даже забаррикадирована бетонными плитами. Предложение Баку о том, чтобы по дороге Агдам – Ханкенди грузы доставлял МККК, а не Азербайджан, было отвергнуто", - говорится в статье.

Подчеркивается, что "руководство" сепаратистов демонстративно перебросило грузовики к контрольно-пропускному пункту на Лачинской дороге вдоль границы Азербайджана. При этом оно утверждает, что армяне Карабаха якобы подвергаются "этнической чистке" со стороны Азербайджана.

В статье говорится, что "руководство" карабахских сепаратистов "прибрало к рукам" бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, чтобы усилить т.н. "обоснованность" этого ложного утверждения, а он, в свою очередь, написал необоснованный и безответственный доклад о якобы "блокаде" Карабаха, о том, что его жители "голодают" и в их отношении "совершается геноцид". Так называемый "лидер" сепаратистов Араик Арутюнян выдвинул парадоксальное утверждение о том, что Азербайджан якобы "морит голодом население", которое в свою очередь отказывается от продуктов питания: «Азербайджан одной рукой душит нас, а другой — кормит». Это утверждение следует рассматривать в надлежащей правовой плоскости: оккупационная "администрация" Карабаха препятствует азербайджанскому правительству в обеспечении азербайджанского региона продовольствием и медикаментами. Примечательно, что нигде в докладе Окампо об этом не говорится. А в это время продолжают страдать армянские жители Карабаха. Они вынуждены жить на подачки из Армении, которая сама является одной из беднейших стран бывшего Советского Союза. В экономическом плане регион отстает от остальной части Азербайджана.

"Территориальная целостность и суверенитет каждой страны неприкосновенны. Избирательный подход к сепаратизму неприемлем. Устные заявления руководства Армении о поддержке территориальной целостности Азербайджана должны быть зафиксированы в мирном договоре. Армения должна прекратить все территориальные претензии к Азербайджану и вывести все свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Другого пути нет. Азербайджан уже сделал первые шаги на пути к миру. Теперь очередь за Арменией и ее политическим руководством", - говорится в статье.