Милли Меджлис Азербайджана обратился к зарубежным парламентам в связи с ситуацией по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил обращение к парламентам зарубежных стран в связи с ситуацией по Карабаху.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента Азербайджана, передает Trend.

Сообщается, что 15 августа спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям и главы азербайджанских делегаций при международных парламентских организациях сделали международное заявление в связи с попытками Армении манипулировать международной общественностью. Это обращение адресовано руководителям парламентских организаций и иностранным парламентам.

В обращении вновь подчёркнута приверженность Азербайджана международному гуманитарному праву и правовым нормам касательно прав человека. Категорически отвергаются необоснованные претензии Армении относительно «блокады» или «гуманитарных кризисов». Также указывается, что это явное проявление широкой пропагандистской кампании Армении против Азербайджана.

Далее отмечается, что Карабахский регион является международно признанной территорией Азербайджана, а проживающие там этнические армяне – граждане Азербайджана. Использование выражения «Нагорный Карабах» противоречит территориальной целостности, суверенитету и национальному законодательству Азербайджана, как и нормативной базе ООН по использованию географических названий.

Что касается Лачинской дороги, азербайджанское государство, придерживаясь своих обязательств в связи с трехсторонним заявлением от 10-го ноября 2020-го года, разрешило движение по ней. Однако Армения последовательно и открыто злоупотребляла этим предназначенным только для гуманитарных целей маршрутом для незаконной военной и иной деятельности. В тексте обращения говорится, что 23-го апреля 2023-го года Азербайджан, реализуя свое легитимное право на защиту собственного суверенитета и безопасности, установил пограничный контрольно-пропускной пункт в начале Лачинской дороги, что было вызвано, как отмечалось выше, широким злоупотреблением этой дорогой со стороны Армении.

Не смирившись с реальностью, Армения начала кампанию по манипулированию и введению в заблуждение международной общественности. Отмечается, что вопреки попыткам Армении объявить пограничный пропускной пункт "Лачин" незаконным, Международный суд (МСОП) единогласно отклонил обращение Армении об этом своим решением от 6-го июля 2023-го года и, таким образом, отклонил необоснованные доводы Армении.

В обращении отмечается, что после создания погранпункта значительно увеличились поездки армян из Карабахского региона Азербайджана в Армению: по состоянию на 15-го июня текущего года через этот пункт прошло более 2000 человек. В тот же день со стороны Армении было совершено нападение на ППП, в результате чего получил тяжелые ранения азербайджанский пограничник. Эта атака была направлена не только против азербайджанских пограничников, но и создала прямую угрозу сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК) и гражданским лицам, проходящим через КПП. Данная вооружённая провокация произошла в то время, когда МККК сопровождал группу армянских жителей, направлявшихся в Армению из Карабахского региона Азербайджана с медицинскими целями. Цель нападения заключалась в срыве нормального функционирования и дороги, и Лачинского КПП. Армения, необоснованно утверждая, что Азербайджан "намеренно перекрыл Лачинскую дорогу", отказывается гарантировать, что в будущем с ее стороны не будет инцидентов аналогичного характера, тем самым фактически препятствуя полному восстановлению работы погранично-пропускного пункта.

Как подчёркнуто в обращении, хотя Азербайджан неоднократно призывал Армению к сотрудничеству для содействия беспрепятственной и безопасной трансграничной перевозке физических лиц, а также гражданских грузов и услуг через пограничные и таможенные учреждения, эти призывы до сих пор остаются без ответа со стороны Армении. Несмотря на упорные попытки Армении использовать конвои МККК для контрабанды некоторых товаров двойного назначения с целью оснащения незаконных вооруженных группировок, азербайджанское государство продолжает облегчать проезд местных армянских жителей в Армению с целью оказания им неотложной медицинской помощи. Что касается контрабанды, то эти действия, наносящие ущерб гуманитарному мандату и репутации МККК, были открыто признаны самой организацией. На фоне непримиримости Армении Азербайджан активизировал сотрудничество с МККК, чтобы использовать альтернативные и более короткие пути, такие как северный путь через Агдам в Ханкенди, для перевозки гуманитарных грузов из других своих регионов в Карабахский регион. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем публичном выступлении по итогам встречи в Брюсселе между Президентом Азербайджан и премьер-министром Армении поощрил использование маршрута Агдам-Ханкенди в качестве важного компонента, обеспечивающего адекватное удовлетворение основных потребностей жителей Карабаха.

Отмечается также, что после ряда усилий, наконец, была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов в Карабах по различным маршрутам, а также об организации встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей. В первом случае, чтобы обеспечить доставку гуманитарных грузов МККК для удовлетворения потребностей местных жителей, необходимо было убрать бетонные блоки и все другие физические препятствия, которые армянская сторона возвела для препятствования использованию дороги Агдам-Ханкенди. После этого, в течение 24 часов МККК должен был нарастить использование Лачинской дороги. Все вовлечённые стороны, включая российский миротворческий контингент и МККК, были готовы практически реализовать это соглашение.

Во втором случае была достигнута договорённость о проведении в азербайджанском городе Евлах встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей.

К сожалению, руководствуясь реваншистскими настроениями и уклоняясь от обязательств по процессу нормализации, армянская сторона в последний момент отступила от обоих соглашений, и стала выдвигать политически мотивированные и незаконные предварительные условия. Армения предпочитает искусственно разжигать напряженность и предпринимает всё новые попытки вмешаться во внутренние дела Азербайджана, а также пропагандировать этническую вражду, фальсифицировать факты, распространять вводящую в заблуждение информацию, и всячески намекать на якобы существование «блокады» и «гуманитарного кризиса». С этой целью Армения предпринимает последовательные усилия по манипулированию международным сообществом и параллельно занимается политической и военной деятельностью провокационного характера на местах.

В то же время повторяющаяся модель неконструктивного поведения Армении препятствует попыткам Азербайджана реинтегрировать этнических армян Карабахского региона в качестве равноправных азербайджанских граждан. Правительство Азербайджана готово обеспечить благополучие армянских жителей Карабаха, защитить все их соответствующие права и свободы, закреплённые в Конституции Азербайджана и международных документах, к которым Азербайджан присоединился. Ввиду этого Азербайджан несколько раз заявлял о своей готовности провести встречи с местными армянами, проживающими в Карабахском регионе. Особенно важно подчеркнуть, что последовательные провокации Армении были совершены в то время, когда появилась историческая возможность для нормализации отношений между двумя странами. В последние месяцы Азербайджан при активном участии международных партнёров внёс вклад в существенную интенсификацию процесса нормализации. Дипломатические диалоги сыграли важную роль в сокращении разногласий и достижении заметного прогресса по нескольким статьям будущего двустороннего соглашения, направленного на установление прочного мира и межгосударственных отношений. Международное сообщество должно отринуть попытки Армении манипулировать им и дезинформировать его. Международное сообщество должно заставить её прекратить действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и добросовестно участвовать в переговорах по постконфликтной нормализации. Крайне важно, чтобы Армения воздерживалась от использования международных платформ и институтов для повторного нарушения и без того хрупких условий мира в регионе.

В конце обращения азербайджанские парламентарии выражают надежду на то, что их зарубежные коллеги продемонстрируют беспристрастную и справедливую позицию, отвергнут пропаганду Армении и будут действовать объективно, следуя истине и международному праву.