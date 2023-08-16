Мы решительно отвергаем необоснованные претензии Франции - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно отвергает необоснованные претензии, выдвинутые против него в заявлении Франции относительно результата телефонного разговора от 15 августа между министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Об этом сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана.

"В связи с утверждениями о том, что Лачинская дорога якобы находится в «блокаде» со стороны Азербайджана и в результате чего «армянские жители столкнулись с серьезным гуманитарным кризисом», еще раз напоминаем, что в соответствии с обязательством Азербайджана гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, а также предотвращать неправомерное использование Лачинской дороги в военных и незаконных экономических целях со стороны Армении, абсурдно описывать деятельность пограничного пункта "Лачин" как блокаду.

Французской стороне хорошо известно, что движение десятков жителей Армении в обоих направлениях было организовано по этой дороге в течение дня посредством Международного комитета Красного Креста (МККК). Кроме того, тот факт, что французская сторона, ссылавшаяся на решение Международного суда ООН от 22 февраля, не придала значение тому, что вышеуказанный суд в решении от 6 июля единогласно отклонил требование Армении о ликвидации пограничного пункта пропуска "Лачин", свидетельствует о нездравом намерении этой страны.

Также французская сторона прекрасно понимает, что если жителям Армении действительно нужны предметы первой необходимости, азербайджанская сторона предложила для этого дорогу «Агдам-Ханкенди» и другие альтернативные маршруты. Несмотря на поддержку Евросоюзом и МККК использования этих дорог, вызывает сожаление тот факт, что французская сторона, после манипуляций Армении, не поддерживает эти соглашения. В то же время тот факт, что французская сторона никак не отреагировала на нарушение достигнутой Арменией и подчиненным ей сепаратистским режимом договоренности относительно использования этих альтернативных путей, свидетельствует об усилиях этой страны по дальнейшему нагнетанию напряженности в регионе.

Серьезную озабоченность вызывает то, что Франция, никогда не обращавшая внимания на массовое изгнание азербайджанцев из их домов и совершение против них военных преступлений за последние 30 лет, сейчас пытается проводить свою коварную политику, ссылаясь на ложную пропаганду Армении, под предлогом проживающих в регионе армян.

Стоит напомнить французской стороне, что она закрывает глаза на грубое нарушение Арменией всех норм и принципов международного права, а также своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей. Продолжение Арменией военно-политических провокаций против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и то, что армянская сторона до сих пор полностью не вывела свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, является реальным препятствием мирному процессу.

Поверив в лживую пропаганду Армении, ссылка французского министра в своем заявлении на дезинформацию об обстреле миссии, которая была ошибочно оценена миссией Европейского Союза в Армении, также еще раз доказывает, что Франция не заинтересована в установлении мира и стабильности в регионе.

Как говорится в официальной информации Минобороны Азербайджана, маршрут движения представителей Евросоюза заранее представляется азербайджанской стороне. По предоставленному маршруту азербайджанская сторона специально отслеживала поездку международных наблюдателей в пункт назначения в указанный день без каких-либо происшествий. Район, в котором побывала миссия, находился не в той точке Армении, где произошел предполагаемый инцидент, а в другом направлении условной границы.

В последние дни армянская сторона, создавшая почву для новых провокаций на условной границе и в Карабахском экономическом районе, следуя традиции, пытается отвлечь внимание мировой общественности, распространяя клеветническую информацию и превращая, тем самым, Евросоюз в инструмент для достижения своей цели. Очень жаль, что французская сторона стала инструментом этой кампании", - говорится в заявлении министерства.