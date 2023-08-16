БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана призвала Францию​​ прекратить политику, противоречащую территориальной целостности Азербайджана, сообщает в среду Trend.

"Информация, распространенная министерством иностранных дел Франции касательно содержания телефонного разговора министра иностранных дел Франции Катрин Колонны с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном от 15 августа 2023 года, является очередным доказательством неуважения Франции к нормам и принципам международного права и правам человека, а также приверженности политике азербайджанофобии.

Франция, которая закрывала глаза на то, что Армения изгнала из своих домов более миллиона азербайджанцев, убила более 20 тысяч мирных азербайджанцев, оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, разрушила там около 900 населенных пунктов, заложила более миллиона мин, теперь вдруг пытается выдавать себя за сторонника гуманитарных ценностей.

То, что армянские незаконные вооруженные формирования держат в заложниках гражданское население в Карабахском регионе Азербайджана, перекрывают дорогу из Агдама и требуют прямой, бесконтрольной дороги в Армению, все это не что иное, как шантаж и терроризм.

Поддержка Францией подобного требования Армении является серьезным оскорблением международного права и прав человека.

Мы призываем Францию ​​прекратить свою политику против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, поддержать право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение в свои дома, что является вопросом истинных прав человека", - говорится в сообщении.