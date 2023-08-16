Азербайджан строит дороги, а армяне продолжают установку заграждений на них - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:19)

АГДАМ/Trend/ - В то время, как Азербайджан строит дороги, армяне продолжают установку заграждений на них.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

"Место, где мы сейчас находимся - это дорога из Барды в Ханкенди, которую азербайджанская сторона предлагает для использования жителям Карабаха армянского происхождения.

Раньше этой дороги не было, армяне ее уничтожили. В советское время дорога Агдам-Ханкенди использовалась как наиболее подходящий маршрут с географической точки зрения. Ее использование также значительно снизит транспортные расходы. По ней для армянских жителей Карабаха можно будет доставлять все необходимое. Помимо этого, они получат возможность использовать ее для продвижения своей продукции на рынки Азербайджана", - подчеркнул он.

Гаджиев отметил, что армяне превратили этот вопрос в политическую пропаганду.

"Предложение Азербайджана состоит в том, чтобы сделать эту дорогу отправной точкой реинтеграции армянских жителей Карабаха в политическую, экономическую и социальную сферы Азербайджана.

К сожалению, Армения отказывается от этого и занимается пропагандой. Параллельно автодороге проходит и железная дорога. На самом деле все это сделано для того, чтобы облегчить армянам жизнь, решить проблему политическим путем и создать лучшие экономические и социальные возможности. К сожалению, во избежание использования данной дороги, они установили заграждения на другом ее конце", - добавил он.

Отметим, что сегодня начался визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам. Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.