Азербайджан готов обеспечить права и безопасность армянских жителей Карабаха - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:03)

АГДАМ/Trend/ - Азербайджан готов обеспечить права и безопасность армянских жителей Карабаха.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

"Дорога Агдам-Ханкенди соединяет Карабах с основной частью Азербайджана. Так было всегда. А маршрут из Карабаха в Армению проходит через горы, труднопроходимую местность", - подчеркнул он.

Гаджиев отметил, что данный путь имеет и политический смысл.

"Политический смысл заключается в том, что Карабах - это Азербайджан. И Армения вынуждена признать это. Естественно, она не желала принять данный факт добровольно. Однако после нашей триумфальной победы она вынуждена это сделать.

Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и наше государство готово обеспечить права и безопасность проживающим там армянским жителям на основе своей конституции.

Азербайджан строит для реинтеграции армянских жителей Карабаха дороги, а Армения устанавливает блоки и заграждения на них", - добавил Гаджиев.

Отметим, что сегодня начался визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам. Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.