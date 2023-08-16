Задержан член разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 августа около 11:15 разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористических провокационных операций, используя промежутки между боевыми позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Как сообщает в среду Trend данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, в результате бдительности подразделений азербайджанской армии провокация армянских военных была предотвращена. Один член диверсионной группы был ранен и задержан военнослужащими Азербайджана. Другие подразделения разведывательно-диверсионной группы были вынуждены отступить.

"В настоящее время уточняются данные о задержанном члене данной группы. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.