На строительство дороги в Гахе выделены 4,9 миллиона манатов - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гах–Гашгачай–Армудлу (11 км)–Ашагы Малах–Гашгачай–Армудлу Гахского района.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гах–Гашгачай–Армудлу (11 км)–Ашагы Малах–Гашгачай–Армудлу, соединяющей три населенных пункта с населением в две тысячи человек, в соответствии с подпунктом 1.31.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,9 миллиона (четыре миллиона девятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.