В Азербайджане будут штрафоваться партии, не проинформировавшие о соглашении с партиями зарубежных стран

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут оштрафованы партии, не предоставившие информацию о заключении соглашения с партиями зарубежных стран.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

За непредставление политической партией соответствующему органу исполнительной власти информации о заключении соглашения с политическими партиями других стран или вступлении в международные союзы политических партий в срок, установленный законом "О политических партиях", должностные лица подлежат штрафу в размере от 500 до 700 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 000 манатов.

За повторное совершение данного нарушения лицом, получившим административное взыскание за это нарушение, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании должностные лица будут оштрафованы в размере от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - от 4 000 до 6 000 манатов.