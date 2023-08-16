В Азербайджане установлены новые штрафы за нарушение законодательства о политических партиях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые штрафы за нарушение законодательства о политических партиях.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

Изменением предусматривается, что за создание или деятельность на территории Азербайджана политических партий иностранных государств, а также их подразделений и организаций физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 6 000 до 8 000 манатов.

За совершение органами (структурными подразделениями) политической партии, срок полномочий которых истек, любых действий, связанных с деятельностью партии, в том числе по принятию решений или подписанию документов, физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1 000 манатов.

За непредставление в установленный законом "О политических партиях" срок информации о последующих изменениях в реестре членов политической партии органу (структуре), определенному соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 000 до 1 500 манатов, а юридические лица - от 2 000 до 3 000 манатов.

За занятие политической партией иными видами предпринимательской деятельности, за исключением подготовки и продажи общественно-политических изданий, иных пропагандистских и агитационных материалов, будет наложен штраф от 2-х до 4-кратного размера от ущерба (полученного дохода) в результате совершенного административного правонарушения.

За вмешательство политической партии в деятельность государственных органов (учреждений), органов местного самоуправления, должностных лиц, а также вмешательство предпринимательскую деятельность лиц должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 3 000 до 5 000 манатов.

Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 700 манатов, а юридические лица - от 1 500 до 2 000 манатов за непредоставление политической партии информации о заключении соглашения с политическими партиями других стран или вступлении в международные союзы политических партий органу (структуре), определенному соответствующим органом исполнительной власти, в установленный законом "О политических партиях" срок.

За невозврат в установленный настоящим законом срок пожертвования, принятого политической партией в нарушение требований закона "О политических партиях", в случае невозможности его перечисления в государственный бюджет, налагается штраф в размере от 60 до 80 процентов от суммы пожертвования.