В Азербайджане будут штрафоваться незарегистрированные партии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены штрафы за деятельность политических партий без государственной регистрации.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

Так, за деятельность политической партии без государственной регистрации физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов.

За исключением действий, определенных законом «О политических партиях», за функционирование политической партии в любой форме в период приостановления ее деятельности или в случае ликвидации ее государственной регистрации, в том числе выступление или функционирование партийных органов (структурных подразделений) и членов партии от имени политической партии, проведение собраний, осуществление финансовых операций либо за участие в организации ее незаконной деятельности или в ее работе партии физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов, должностные лица – на сумму от 1500 до 2000 манатов, а юридические лица – на сумму от 6000 до 8000 манатов.

За совершение любых действий, связанных с деятельностью партии, в том числе за принятие решений или подписание документов органами (структурными подразделениями) политической партии, срок полномочий которых истек, на физических лиц будет наложен штраф в размере от 700 до 1000 манатов.

За совершение повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу административного взыскания лицом, получившим административное взыскание за указанные правонарушения, физические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, должностные лица – на сумму от 3000 до 5000 манатов, а юридические лица – на сумму от 10000 до 15000 манатов.