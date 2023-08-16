МИД Азербайджана осудил продолжение Арменией военных провокаций в день заседания СБ ООН

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило продолжение Арменией военных провокаций в день заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Как отмечается в информации, предоставленной министерством обороны Азербайджанской Республики, 16 августа разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористических провокационных операций. Однако эта очередная провокация Армении была предотвращена, и один из членов член диверсионной группы задержан.

Мы осуждаем совершение Арменией военных провокаций в продолжение манипулятивной политики в день, когда проводится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в регионе.

Призываем Армению воздержаться от провокационных шагов и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, вмешательства во внутренние дела Азербайджана, выполнять взятые на себя обязательства и отказаться от продолжения попыток вводить в заблуждение международную общественность.

Ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении.