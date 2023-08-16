Азербайджанские партии, открывающие счета за пределами страны, будут оштрафованы (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:45)

БАКУ /Trend/ - За открытие любого типа счета политической партии за пределами Азербайджана будут применяться штрафы.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

Так, за открытие политической партией счета любого типа (включая все виды финансовых организаций) за пределами Азербайджанской Республики должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов. За повторное совершение данного правонарушения лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут оштрафованы в размере от 1 500 до 2 000 манатов, должностные лица - от 3 000 до 5 000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 15 000 манатов.

Также, согласно закону, за прием политической партией средств от субъектов, запрещенных законом "О политических партиях", либо в наличном порядке (без перечисления на банковский счет) или в иностранной валюте, должностные лица будут оштрафованы в размере от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - от 6 000 до 8 000 манатов.

За повторное совершение лицом, получившим административное взыскание за вышеуказанное нарушение, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании, физические лица будут оштрафованы в размере от 1 500 до 2 000 манатов, должностные лица - от 3 000 до 5 000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 15 000 манатов.