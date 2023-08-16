В Азербайджане изменены штрафы за вмешательство партий в деятельность госорганов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменены штрафы за вмешательство партий в деятельность государственных органов.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках".

Согласно указу, за вмешательство политической партии в деятельность государственных органов (учреждений, органов местного самоуправления, должностных лиц), а также предпринимательскую деятельность других лиц должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 000 до 5 000 манатов, юридические лица - от 3 000 до 5 000 манатов. За повторное совершение данного правонарушения лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре физические лица будут оштрафованы в размере от 1 500 до 2 000 манатов, должностные лица - от 3 000 до 5 000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 15 000 манатов.

Помимо этого, за занятие политической партией иными видами предпринимательской деятельности (за исключением подготовки и продажи общественно-политических изданий, иных пропагандистских и агитационных материалов) предусмотрен штраф от 2-х до 4-кратного размера ущерба (полученного дохода), причиненного совершением административного правонарушения.