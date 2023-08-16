В Азербайджане за непредставление сведений об изменении в реестре членов партий будут применяться штрафы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за непредставление сведений об изменении в реестре членов политических партий будут применяться штрафы.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках".

Согласно указу, за непредставление в установленный законом "О политических партиях" срок информации о последующих изменениях в реестре членов политической партии, должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 2 000 до 3 000 манатов.

За повторное совершение вышеуказанного проступка лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре должностные лица будут оштрафованы в размере от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - от 4 000 до 6 000 манатов.