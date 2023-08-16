Устанавливается личность задержанного члена разведывательно-диверсионной группы ВС Армении (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Устанавливается личность задержанного члена разведывательно-диверсионной группы ВС Армении.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

Членом диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Армении, который был задержан 16 августа около 11:15 благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии, предположительно, является Восканян Гагик Ашотович, 1983 года рождения.

"При задержании при нем были обнаружены один пулемет РПК, военное снаряжение и боеприпасы. В первоначальных показаниях Восканян признался, что принимал участие в 44-дневной войне. Раненому диверсанту азербайджанские военные врачи оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.