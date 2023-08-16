В Азербайджане установлены штрафы в связи с незаконными пожертвованиями, полученными политпартиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены штрафы в связи с незаконными пожертвованиями, полученными политическими партиями.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

В соответствии с законом, за невозврат в установленный настоящим законом срок пожертвования, принятого политической партией в нарушение требований закона "О политических партиях", ее неперечисление в случае невозможности этого в государственный бюджет, налагается штраф в размере от 60 до 80 процентов от суммы пожертвования.

В то же время, согласно закону, за непредставление или неполное, неправильное или несвоевременное представление в Центральную избирательную комиссию сведений о суммах пожертвований, принятых политической партией, и лицах, сделавших пожертвование, а также о материальной помощи, которая считается пожертвованием в соответствии с законом "О политических партиях", должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - на сумму от 6 000 до 8 000 манатов.

За повторное совершение вышеуказанного правонарушения лицом, получившим административное взыскание за него, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании, физические лица будут оштрафованы в размере от 1 500 до 2 000 манатов, должностные лица - от 3 000 до 5 000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 15 000 манатов.