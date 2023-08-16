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В МИД Азербайджана прокомментировали визит представителя председателя ОБСЕ в регион

Политика Материалы 16 августа 2023 18:00 (UTC +04:00)
В МИД Азербайджана прокомментировали визит представителя председателя ОБСЕ в регион

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Каждый день через ППП "Лачин" в обоих направлениях проходят десятки армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в соцсети "X" руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя визит в регион личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

По его словам, в Азербайджане, как и в любой другой стране, регулируется процесс перехода через границу.

"Если бы армяне не нарушили соглашение десять дней назад, дорога Агдам-Ханкенди могла бы быть использована", - говорится в публикации.

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