Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы в направлении Кяльбаджарского района (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы в направлении Кяльбаджарского района.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики проведено расследование по факту нарушения 16 августа государственной границы Азербайджанской Республики диверсионной группой ВС Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Кяльбаджарского района.

"В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что 16 августа около 11 часов члены армянских вооруженных формирований и группа лиц, вступивших в сговор с ними, незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики с огнестрельным оружием и боеприпасами с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, разжигания национальной вражды, причинения вреда здоровью людей, а также имуществу важного значения, открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим Н-ской воинской части, расположенной на территории села Истису Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики, угрожая применить против них силу и совершить террористический акт.

Военнослужащими ВС Азербайджана был задержан член диверсионной группы, у него были изъяты оружие и боеприпасы..

По указанным фактам в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору) УК АР, проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.

В настоящее время следственная группа, созданная по уголовному делу, проводит необходимые следственные мероприятия. Будет обеспечено предоставление общественности подробной информации о ходе и результатах расследования", - говорится в сообщении.