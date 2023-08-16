В МИД Азербайджана прокомментировали визит представителя председателя ОБСЕ в регион (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Каждый день через ППП "Лачин" в обоих направлениях проходят десятки армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Пересечение границы в Азербайджане, как и в любой другой стране, регулируется и понятия "свободный переход" нигде нет.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в соцсети "X" руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Что касается доставки больших объемов грузов в регион, то Азербайджан для этой цели выделил дорогу Агдам-Ханкенди, которой армяне могли бы воспользоваться, если бы 10 дней назад не нарушили условия соглашения", - говорится в публикации.

Отметим, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик прибудет в регион с целью ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской условной границе. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.