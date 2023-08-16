Диаспорские организации и координационные советы Азербайджана обратились к международной общественности (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 координационных советов, функционирующих в зарубежных странах, и азербайджанские диаспорские организации в 38 государствах обратились к международной общественности в связи с ситуацией, сложившейся в регионе Южного Кавказа, и поддержкой мирных усилий Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении, адресованном в Организацию Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации, уделяется внимание актуальным проблемам, остающимся в связи с ситуацией после войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено, что реваншистские силы в Армении и армянская диаспора в мире осложняют вопрос достижения устойчивого мира в регионе.

Eще раз напомнив о том, что Армения учинила чудовищные разрушения и экологический террор на азербайджанских землях, которые в течение 30 лет удерживала под оккупацией, что в результате мин, заложенных армянскими вооруженными силами, на сегодняшний день погибли и пострадали более 300 мирных граждан и военнослужащих Азербайджана, диаспорские организации заявили, что, несмотря на необоснованные претензии армянской стороны, все коммуникации с Карабахом открыты.

Подчеркивается, что единственное требование Азербайджана заключается в сохранении суверенитета на своих территориях, в том числе над транспортными коммуникациями, что данное требование полностью соответствует нормам международного права, отмечается, что наша страна, осуществляющая широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции в Карабахском регионе, не заинтересована в столкновениях и новых конфликтах. «Мы очень хотим мира, это остается нашей твердой позицией», - отмечается в заявлении.

Диаспоральные структуры призвали международную общественность к содействию организации конструктивного диалога, а не обострению отношений между двумя странами: «Мы можем надеяться на достижение устойчивого мира, в котором очень нуждается наш регион, лишь благодаря взаимопониманию, сотрудничеству и взаимному уважению».