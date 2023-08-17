Армянская сторона сама отказалась от поставок МККК с территории Азербайджана - постпред в ООН

БАКУ /Trend/ - Нарушение договоренности о доставке гуманитарных грузов посредством МККК - это продолжение попытки Армении политизировать присутствие и деятельность данной гуманитарной организации на территории Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.

По его словам, это также является попыткой армянской стороны использовать гуманитарные вопросы в политических целях, бросая вызов суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и препятствуя реинтеграции местных этнических армян.

"Сразу же после окончания войны в 2020 году Азербайджан предложил МККК свои логистические возможности и инфраструктуру для доставки грузов в Карабахский регион. В 2021 году грузы для доставки МККК на эту территорию перевозились в Барду. Армянская сторона отказалась от грузов и воспрепятствовала доставке МККК гуманитарной помощи", - сказал постпред.

Следует отметить, что после трехстороннего заявления от 10 ноября Азербайджан уверенно заявлял и продолжает неоднократно заявлять практически на всех площадках, что официальный Баку гарантирует права и безопасность армянского населения Карабаха на самом высоком уровне. Все их права будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Напомним, что сегодня состоялось заседание Совета безопасности ООН на основании безосновательного запроса армянского государства относительно якобы создания азербайджанской стороной «гуманитарного кризиса» в отношении армян в Карабахе. И на этот раз клеветническая кампания армянской стороны против Азербайджана провалилась.