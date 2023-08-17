Суть политики Армении заключается в территориальных претензиях к Азербайджану - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 16 августа 2023 года в ходе заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Арменией, в очередной раз прозвучали обвинения в адрес Азербайджана о гуманитарной ситуации в результате действий Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Эта заседание еще раз показало, что реальная суть политики Армении заключается в территориальных претензиях к Азербайджану и вмешательстве в его внутренние дела.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

То, что Армения, изгнавшая более миллиона азербайджанцев с родных земель, которые она когда-то захватила военным путем и удерживала под оккупацией 30 лет, теперь пытается обвинить Азербайджан в каком-то гуманитарном вопросе, является лицемерием.

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