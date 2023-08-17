Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений - Президент Ильхам Алиев

БАКУ /Trend/ - Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю национального праздника - Дня независимости Индонезии.

"Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений в русле дружбы, продолжения эффективного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества", - говорится в письме.