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Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений - Президент Ильхам Алиев

Политика Материалы 17 августа 2023 12:09 (UTC +04:00)
Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений - Президент Ильхам Алиев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю национального праздника - Дня независимости Индонезии.

"Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений в русле дружбы, продолжения эффективного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества", - говорится в письме.

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