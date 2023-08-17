Совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться - Президент Ильхам Алиев

БАКУ /Trend/ - Совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Республики Габон Али Бонго Ондимбе по случаю национального праздника - Дня независимости Габона.

"Верю, что нашими совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться, наше сотрудничество как на двусторонней, так и многосторонней основе будет и впредь успешно продолжаться.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Габона желаю мира и благополучия", - говорится в письме.