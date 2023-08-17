Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - 17 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Саудовской Аравии в стране Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра по случаю окончания его дипломатической деятельности.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, министр выразил глубокую благодарность послу за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества стран в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, туристической сферах, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Был отмечен совершенный уровень политических связей между двумя странами, а также подчеркнуто то, что успехи в развитии сотрудничества в сферах экономики и торговли вызывают удовлетворение. Была высоко оценена поддержка Азербайджана Саудовской Аравией как на текущем этапе, так и в предшествующий период. Говоря о взаимных официальных визитах, глава МИД с удовлетворением отметил встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии, в том числе контакты с коллегой в рамках международных мероприятий.

Посол Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр отметил развитие отношений между двумя странами и проведенную за последнее время в этом контексте работу, выразил благодарность в связи с отношениями дружбы и сотрудничества за период его деятельности в Азербайджане.