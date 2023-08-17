Полковнику Бабеку Алекберову присвоено высшее воинское звание генерал-майора - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Полковнику Бабеку Мурсал оглу Алекберову присвоено высшее воинское звание генерал - майора.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что Бабек Алекберов является одним из военнослужащих, проявивших доблесть в 44-дневной Отечественной войне. Он доложил Президенту, Верховному главнокомандующему ВС Ильхаму Алиеву об освобождении от оккупации Зангиланского района и Худаферинского моста. После войны распоряжением главы государства Бабеку Алекберову было присвоено звание "Герой Отечественной войны".