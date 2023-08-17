Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Полковнику Бабеку Алекберову присвоено высшее воинское звание генерал-майора - Распоряжение

Политика Материалы 17 августа 2023 14:03 (UTC +04:00)
Полковнику Бабеку Алекберову присвоено высшее воинское звание генерал-майора - Распоряжение

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Полковнику Бабеку Мурсал оглу Алекберову присвоено высшее воинское звание генерал - майора.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что Бабек Алекберов является одним из военнослужащих, проявивших доблесть в 44-дневной Отечественной войне. Он доложил Президенту, Верховному главнокомандующему ВС Ильхаму Алиеву об освобождении от оккупации Зангиланского района и Худаферинского моста. После войны распоряжением главы государства Бабеку Алекберову было присвоено звание "Герой Отечественной войны".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости