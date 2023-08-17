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Полковнику Бабеку Алекберову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор" - Распоряжение (Дополнено)

Политика Материалы 17 августа 2023 14:30 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:03)

БАКУ /Trend/ - Полковнику Бабеку Мурсал оглу Алекберову присвоено высшее воинское звание "генерал - майор".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что Бабек Алекберов является одним из военнослужащих, проявивших доблесть в 44-дневной Отечественной войне. Он доложил Президенту, Верховному главнокомандующему ВС Ильхаму Алиеву об освобождении от оккупации Зангиланского района и Худаферинского моста. После войны распоряжением главы государства Бабеку Алекберову было присвоено звание "Герой Отечественной войны".

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