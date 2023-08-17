Попытка Армении обмануть международную общественность провалилась - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ - Очередная попытка Армении обмануть международную общественность провалилась.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

По ее словам, итоги экстренного заседания Совета безопасности ООН, созванного на основании обращения Армении, стали для этой страны горькой реальностью.

Гасанова отметила, что факты, озвученные в ходе заседания постоянным представителем Азербайджана в ООН Яшаром Алиевым, опровергли ложные обвинения этой страны. В период после окончания 44-дневной войны Азербайджан создал необходимые условия для доставки грузов по Лачинской дороге для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Однако Армения начала использовать эту дорогу в грязных целях. Вопреки положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения, а также незаконные армянские вооруженные формирования использовали эту дорогу в военных целях, в том числе для перевозки мин, что создало серьезные угрозы стабильности и безопасности в регионе. Именно этим способом нелегально перевозились мины армянского производства, которые были установлены на территории Азербайджана в период после Отечественной войны.

Депутат добавила, что ППП "Лачин" был создан в рамках основополагающего права Азербайджана на защиту своего суверенитета и безопасности.

Она также подчеркнула, что Азербайджан предложил использование дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям Карабахского региона. Однако, отказавшись от использования этой дороги, армянская сторона показала свои истинные намерения. Это еще раз доказывает, что на самом деле цель Армении - не "забота о простых армянах", живущих в Карабахе, а очередное политическое шоу для реализации своих коварных планов.

Гасанова отметила, что азербайджанская сторона довела эти и другие факты до внимания участников заседания СБ ООН, и очередное политическое шоу Армении было предотвращено, а армянская ложь еще раз разоблачена перед международной общественностью. Участники заседания выразили уважение территориальной целостности Азербайджана, признали факт контроля Азербайджана над ситуацией. Это стало очередным фиаско Армении, горьким поражение армянской дипломатии.