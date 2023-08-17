Отказ Пашиняна от использования дороги Агдам-Ханкенди свидетельствует о намерении обострить ситуацию - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Отказ Пашиняна от использования дороги Агдам-Ханкенди свидетельствует о намерении обострить ситуацию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

"Несмотря на то, что использование дороги Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном в целях устранения нынешних претензий относительно «гуманитарной ситуации» в регионе, было поддержано большинством государств-членов и, несмотря на призывы использовать эту дорогу, премьер-министр Армении не соглашается пойти на такой шаг, что свидетельствует о намерении армянской стороны еще больше обострить ситуацию в регионе.

Однако, как подчеркивает большинство членов СБ ООН, несмотря на важность соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на практике для установления мира и стабильности в регионе, армянская сторона занимает деструктивную позицию, повторяя такие доводы, как "гуманитарная ситуация в регионе” и "блокада", что вызывает сожаление", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.